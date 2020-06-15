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Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 20 kaybeden Galatasaray, İstanbul'a gitti.

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından sarıkırmızılı ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Havalimanı'na geldi. Karşılaşmada diz bağlarından sakatlanan Andone'nin yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değnekleri ile yürüdüğü gözlenirken, sarıkırmızılı ekip özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

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