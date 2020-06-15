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Trabzonspor'un her hafta rutin olarak uyguladığı Covid19 testinde yine pozitif vakaya rastlanmadı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan Covid19 testlerinin sekizincisi yapıldı ve yine pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

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