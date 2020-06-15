Fenerbahçe ile Trabzonspor 127 randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapacakları maçla birlikte 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 00 sonuçlanan Türkiye Kupası Çeyrek Final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarılacivertli ekip, 94 lig, 13 Türkiye Kupası, 9 özel, 4 Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 126 maçtan 48'ini kazandı, bordomavili takım ise 40 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 158 golüne, Trabzonspor 138 golle cevap verdi.



Kupa'da Trabzonspor üstün

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordomavili takım 8 kez galip gelirken, sarılacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordomavililer 21 kazanmıştı.



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 8 maçtır yenemiyor.

Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordomavili takım 3 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'ye İstanbul'da oynadığı son 4 maçta ise yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordomavililer rakibi karşısında deplasmanda 4 beraberlik elde etti. Sarılacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul'da 201516 sezonunda 20'lık galibiyetle elde etmişti.

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