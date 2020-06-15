Trabzon’da balıkçı tezgahları boş kaldı Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da balıkçı tezgahları boş kaldı Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı

İHA

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafı bu günlerde iş hayatlarında en kötü dönümlerini yaşıyorlar.

Trabzon’da balıkçı tezgahları boş kaldı Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafı bu günlerde iş hayatlarında en kötü dönümlerini yaşıyorlar.
Artan hava sıcaklığı, balıkların havyar dökmesi ve Korona virüsü salgını dolayısıyla bugünlerde zor günler geçiren çoğu balıkçı esnafı yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgahlarını açmıyor.
Trabzon Balık Halinde bir çok tezgâhın boş ve kapalı olduğu gözlenirken, açık olan tezgahlarda ise eskiye nazaran az miktarda balıklara rastlanıyor.
Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz, yaşanan olumsuzluklar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirterek “Yaz sezonu olduğu için balık çok az. Genelde istavrit ve barbun gibi balıklar geliyor. Bu balıklar da şu anda havyar döküyor. Az miktarda olduğundan satışlar da durgun. Hava sıcaklığı da müşteriyi olumsuz etkiliyor. Yılın en durgun dönemleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Geçtiğimiz sezondan umduğumuzu bulamadık ne hamsi de ne palamutta istenilen istikrar olmadı. Sarıkanat, Çinekop hiç olmadı. Korona virüsü de nasıl diğer esnafları etkilediyse bizi de olumsuz etkiledi. Balık az olduğu için çoğu esnaf dükkânını açmadı. Havalarda genelde sıcak, balık soğuk havada tercih edildiği için satışlarımız olumsuz etkilendi” dedi.
Emin Avcı isimli balıkçı esnafı ise yaptığı açıklamada “Şu an balık çok az. Havalar sıcak olduğu için müşterimiz de pek yok. Her sene bu aylarda genelde böyle olur. Korona virüsü diğer sektörleri etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Şu anda Barbun, İstavrit geliyor. Mezgit ise çok az geliyor. Zaten satış da yok havalarda sıcak. Genelde kültür balıkları daha ağırlıklı diyebiliriz. Hava sıcak olduğu için onlar da satılmıyor. Bizim işimiz genelde kışın olur yazın pek olmaz” diye konuştu.
Gökmen Aydın da işlerin Korona virüsünden dolayı durgun olduğunu ifade ederek “İşlerimiz şu an Korona virüsünden dolayı durgun. Yaz sezonu olduğu için balık da pek yok. Bizim için en kötü sezon bu zamanlar. Tezgahlarımızda genelde İstavrit, Barbun, Levrek, Çupra, İspari ve Kötek gibi balıklar var. İstavrit ve Barbun 30 TL, Levrek 35 TL, İspari 25 TL. Fiyatlar uygun ancak müşteri yok. Korona virüsü, balıkların havyar dökme zamanı olduğu için işlerimizi olumsuz etkiledi. Vatandaş Korona virüsünden dolayı evinden çıkmıyor çıksa balığını alacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmezlik ...
Fenerbahçe ile Trabzonspor 127 randevuda
YEREL HABERLER Fenerbahçe ile Trabzonspor 127 randevuda
Trabzonspor 8. kez COVID-19 testtinden geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor 8. kez COVID-19 testtinden geçti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onadı
YEREL HABERLER Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde ...
Galatasaray İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Galatasaray İstanbul'a gitti
Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi
YEREL HABERLER Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi
Bakan Kurum: Can kaybımız yok
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Can kaybımız yok
Trabzonspor `men´ cezasını kaldırmak için CAS´a başvurdu
YEREL HABERLER Trabzonspor `men´ cezasını kaldırmak için CAS´a ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl’e gidiyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Şuana kadar bir can kaybımız yok” "Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl’e ...
Trabzonspor, CAS'a başvurusunu yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, CAS'a başvurusunu yaptı
Bingöl’deki deprem Doğu Karadeniz’de de hissedildi
YEREL HABERLER Bingöl’deki deprem Doğu Karadeniz’de de hissedildi
Tamamlandığında Kanuni Bulvarından sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak Yaklaşık 69 milyon TL’ye mal olması beklenen Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu 8,6 kilometreyi bulacak Yolun hizmete girmesiyle Akçaabat’ın trafiği önemli ölçüde rahatlayacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında Kanuni Bulvarından sonra en pahalı ...
Trabzon’da gerçekleştirilen bilirkişi operasyonunda 10 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
YEREL HABERLER Trabzon’da gerçekleştirilen bilirkişi operasyonunda ...
Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre
YEREL HABERLER Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre
Galatasaray kafilesi Trabzon'da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Trabzon'da
Galatasaray, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon´a geldi
Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü/Ek fotoğraflar
Cüneyt Çakır 4. kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek
YEREL HABERLER Cüneyt Çakır 4. kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçını ...
Ertuğrul Doğan: "En küçüğümüzden en büyüğümüze hepimiz inandık"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "En küçüğümüzden en büyüğümüze ...
Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını ...
Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü
Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma cezası
YEREL HABERLER Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma ...
Trabzonspor son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor son 16 sezonun en iyi dış saha serisini ...
Marka değeri olan Trabzon tereyağına margarin karıştırarak satmaya çalışanlara ağır para cezası
YEREL HABERLER Marka değeri olan Trabzon tereyağına margarin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X