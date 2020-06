Trabzon’da balıkçı tezgahları boş kaldı Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafı bu günlerde iş hayatlarında en kötü dönümlerini yaşıyorlar.

Artan hava sıcaklığı, balıkların havyar dökmesi ve Korona virüsü salgını dolayısıyla bugünlerde zor günler geçiren çoğu balıkçı esnafı yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgahlarını açmıyor.

Trabzon Balık Halinde bir çok tezgâhın boş ve kapalı olduğu gözlenirken, açık olan tezgahlarda ise eskiye nazaran az miktarda balıklara rastlanıyor.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz, yaşanan olumsuzluklar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirterek “Yaz sezonu olduğu için balık çok az. Genelde istavrit ve barbun gibi balıklar geliyor. Bu balıklar da şu anda havyar döküyor. Az miktarda olduğundan satışlar da durgun. Hava sıcaklığı da müşteriyi olumsuz etkiliyor. Yılın en durgun dönemleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Geçtiğimiz sezondan umduğumuzu bulamadık ne hamsi de ne palamutta istenilen istikrar olmadı. Sarıkanat, Çinekop hiç olmadı. Korona virüsü de nasıl diğer esnafları etkilediyse bizi de olumsuz etkiledi. Balık az olduğu için çoğu esnaf dükkânını açmadı. Havalarda genelde sıcak, balık soğuk havada tercih edildiği için satışlarımız olumsuz etkilendi” dedi.

Emin Avcı isimli balıkçı esnafı ise yaptığı açıklamada “Şu an balık çok az. Havalar sıcak olduğu için müşterimiz de pek yok. Her sene bu aylarda genelde böyle olur. Korona virüsü diğer sektörleri etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Şu anda Barbun, İstavrit geliyor. Mezgit ise çok az geliyor. Zaten satış da yok havalarda sıcak. Genelde kültür balıkları daha ağırlıklı diyebiliriz. Hava sıcak olduğu için onlar da satılmıyor. Bizim işimiz genelde kışın olur yazın pek olmaz” diye konuştu.

Gökmen Aydın da işlerin Korona virüsünden dolayı durgun olduğunu ifade ederek “İşlerimiz şu an Korona virüsünden dolayı durgun. Yaz sezonu olduğu için balık da pek yok. Bizim için en kötü sezon bu zamanlar. Tezgahlarımızda genelde İstavrit, Barbun, Levrek, Çupra, İspari ve Kötek gibi balıklar var. İstavrit ve Barbun 30 TL, Levrek 35 TL, İspari 25 TL. Fiyatlar uygun ancak müşteri yok. Korona virüsü, balıkların havyar dökme zamanı olduğu için işlerimizi olumsuz etkiledi. Vatandaş Korona virüsünden dolayı evinden çıkmıyor çıksa balığını alacak” şeklinde konuştu.

