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<br>Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. DHA olarak CANLI yayındayız. DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-15 18:55:36<br>

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