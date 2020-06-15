Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.<br>Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk ayağında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak rövanş maçı için İstanbul'a hareket etti. Trabzon Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Havalimanının önüne gelen çok sayıda taraftar, takım otobüsünün önünü keserek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.<br>Uğurlamada bazı taraftarların koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlenirken bazı kişiler ise kuralları unuttu. Kovid-19 tedbirlerini unutan taraftarlar omuz omuza tezahüratlar yaparken, meşaleler de yakıldı. Polis ekipleri taraftarları kurallara uymaları yönünde sık sık uyardı.<br>Trabzonspor, coşku dolu gösteriler eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Uğurlamadan görüntüler<br>Taraftarların tezahüratları<br>Meşale yakılması<br>Detaylar<br>DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-15 19:29:19<br>
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