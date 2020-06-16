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Karadeniz'de 'labirent' üst geçitler şaşırtıyor

DHA

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümlerle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı yapılar çıkarıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde, 3 katlı yürüyüş yolu bulunan, 400 metrelik üst geçit, katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki üst geçide, 3 katlı rampa yürüyüş yolu ile...

Karadeniz'de 'labirent' üst geçitler şaşırtıyor

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) KARADENİZ Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümlerle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.<br>Bölgenin zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı yapılar çıkarıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde, 3 katlı yürüyüş yolu bulunan, 400 metrelik üst geçit, katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki üst geçide, 3 katlı rampa yürüyüş yolu ile çıkılıyor. Rampayı çıkanlar, üst geçitten geçerek, 3 katlı yürüyüş yolu ile karşıya ulaşabiliyor. Trabzon'un Yenimahalle mevkisi yeni Sahil Yolu'nda inşa edilen çelik konstrüksiyonlu üst geçit de ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yeni düzenlemeyle üst geçide kestirme merdiven ilave edilirken, dakikalarca merdiven etrafında dönülmesinin önüne geçildi.<br>RİZE'DEKİ 330 METRE UZUNLUĞUNDA<br>Rize kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerine, merdivensiz ve hafif rampa şeklinde inşa edilen yaya üst geçidi, ek yol ile Atatürk Caddesi'nden sahil şeridine bağlandı. Cumhuriyet Caddesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 4 şeridinin altından geçtiği, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne de bir yol ile bağlanan, yaklaşık 330 metrelik üst geçide, karmaşık yapısı nedeniyle 'labirent' deniliyor.<br>KOT FARKI 70 METRE<br>Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilen yaya üst geçidinin ise bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 200'e yakın basamak çıkmak ve 300 metreye yakın yolu yürümek gerekiyor. İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümündeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında yaklaşık 70 metre kot farkı bulunuyor. Karadenizliler, ilginç mimarileriyle dikkat çeken üst geçitlerin demir yığını görüntüleri ile kirlilik oluşturduğunu savunuyor.<br>'DAHA BASİT OLABİLİRDİ'<br>Üst geçitlerin karmaşık mimarisinin kendilerine normal geldiğini ama dışarıdan gelenlerin dikkatini çektiğini anlatan Miraç Özağcı, "İlginç mimaride bir yapıya sahip üst geçitlerimiz. Karadeniz sahil yolu boyunca bu tarzda üstgeçitlere rastlamak mümkün. Aslında daha da basit üst geçitler olabilirdi. Hele ki bu kadar ulusal bir yol üzerindeki demir yığınına benzeyen üst geçitler çirkin görüntüler oluşturuyor. Bir asansör yapılabilirdi belki ama çoğu yerlerde üst geçitlere yapılan asansörlere zarar veriyorlar, kırıyorlar. Yapılan üst geçitler insanları trafik kazalarından koruyorlar ve daha güvenilir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyorlar. Artık bize bu tarzda yapılar normal geliyor. Ama başka şehir ve ülkelerden Trabzon'a gelenler biraz garipsiyorlar. Nasıl bir eser yaptığımız konusunda incelemelerde bulunanlar bile var. Dediğimiz gibi her ne kadar üst geçitten geçerken çok gayret sarf geçsek de işimizi görüyor. Daha basit yapılabilirdi belki ama biz bu görüntüye alıştık" dedi.<br>'HEYBETLİ AMA AMACINA UYGUN'<br>Üst geçidin heybetli göründüğünü dile getiren Süleyman Kibar, "Üst geçitten geçtim. Biraz heybetli yapısı var. Dışarıdan ilginç görünüyor. Ama normal bir üst geçit. Engelliler veya yürümekte zorluk çekenler için katlı sistem yapılmış. Ama yürüyebilenler için merdiven de var. Hem kısa yolu var hem uzun yolu. İsteyen istediğini tercih edebilir. Amacına uygun yapılmış" diye konuştu.<br>'YETERİNCE GÜZEL VE İŞE YARAR'<br>Üst geçidin denizden de bakıldığı zaman göründüğünü belirten Niyazi Kavuzoğlu, "Üst geçit gayet iyi. Eskiden buralarda üst geçitler yoktu. Ölümlü trafik kazaları oluyordu. Şimdi güvenle geçiyoruz karşıdan karşıya. Ben balıkçıyım. Denize açıldığım zaman her yerden görünebiliyor üst geçit. Kimileri korkunç göründüğünü söylüyor ama beni rahatsız etmiyor görüntüsü" dedi.<br>Necmettin Arslan ise "Üst geçit çok iyi olmuş. Benim belimde vidalar var. Üst geçide çıkarken yürüme olan yolunu kullanıyorum. Uzun bir yolculuk oluyor ama benim sağlığım elverişli olmadığı için en iyi seçeneğim bu. Şimdi inerken merdivenden daha kısa yoldan inmiş olacağım. Kapalı yapılmış, yağmurdan da koruyor. Dışarıdan bakınca gösterişli görünüyor. Yeterince güzel ve işe yarar buluyorum üst geçidi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-06-16 09:31:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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