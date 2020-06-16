Sinemalara ilgi giderek azalıyor Türkiye’de son yıllarda hem sinema salonu sayısı hem de seyirci sayısında azalma var

Doğu Karadeniz’de 2018 yılında 84 olan sinema salon sayısı 2019 yılında da değişmedi. Türkiye’de sinema salon sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2019 yılında 2 bin 826 oldu.

Aynı dönemde seyirci sayısı ise yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 milyon 209 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün TÜİK veri tabanından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz’de 2018 yılında 84 olan sinema salon sayısı 2019 yılında da değişmedi. Türkiye’de sinema salon sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2019 yılında 2 bin 826 oldu. Aynı dönemde seyirci sayısı Doğu Karadeniz’de yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 214 bin 117 olurken, Türkiye’de de yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 milyon 209 oldu.



Rize’de sinema seyirci sayısı yüzde 47,1 arttı

2019 yılında bir önceki yıla göre sinema salon sayısı Giresun’da yüzde 16,7 artarak 14, Trabzon’da yüzde 3,4 artarak 30 olurken; Rize, Artvin ve Gümüşhane değişmeyerek sırası ile 15, 5 ve 2 oldu. Ordu’da ise yüzde 14,3 azalarak 18’e geriledi. Seyirci sayısı dikkate alındığında 2019 yılında bir önceki yıla göre Rize’de yüzde 47,1, Artvin’de yüzde 44,1 ve Ordu’da yüzde 3,4 artış olurken Gümüşhane’de yüzde 41,6, Giresun’da yüzde 29,7 ve Trabzon’da 12,7 düşüş oldu.



Tiyatro gösteri sayısı Ordu’da yüzde 16,5 azaldı

Periyodik ve turne gösteri bilgileri 2018/2019 sezonu dikkate alındığında bir önceki sezona göre Türkiye’de gösteri sayısı yüzde 0,2 artarak 33 bin 835, seyirci sayısı yüzde 0,7 artarak 7 milyon 899 bin 547 oldu. Doğu Karadeniz’de ise gösteri sayısı yüzde 11,7 artış ile bin 021 olurken seyirci sayısı yüzde 7,2 artış ile 219 bin 313 oldu. Gösteri sayısı, Gümüşhane’de yüzde 875,0, Rize’de yüzde 188,2, Artvin’de yüzde 50,0 ve Trabzon’da yüzde 17,5 artarken Ordu’da yüzde 16,5 ve Giresun’da yüzde 13,1 azaldı. Seyirci sayısı ise Gümüşhane’de yüzde 580,2, Trabzon’da yüzde 30,9, Rize’de yüzde 28,8 ve Artvin’de yüzde 6,0 artarken Giresun’da yüzde 26,3 ve Ordu’da yüzde 20,9 azaldı.

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