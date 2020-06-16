Trabzonspor'dan CAS'a itiraz

<br>TOLGA SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - <br>UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. <br>Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA'nın, 3 Haziran 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararıiçin İsviçre'deki CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisindeyapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur." DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez TOLGA SAĞLAM<br>2020-06-16 15:05:13<br>
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