Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 31 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordomavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 21 mağlup eden Trabzonspor, rakibini deplasmanda da 31 mağlup ederek finale yükseldi. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordomavililer Fenerbahçe deplasmanda 23 yıl sonra yenmesiyle birlikte bordomavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşarken, adeta şampiyonluğun provasını yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.