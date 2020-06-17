Trabzon'da final coşkusu

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor´un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.<br>Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı´nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Kutlamalardan görüntüler<br>-Taraftarlardan görüntüler<br>-Detaylar<br>DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-16 23:44:05<br>

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