Trabzonspor'a coşkulu karşılama

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Ziraat Türkiye Kupası’ıda Fenerbahçe’yi 31 yenerek finale yükselen Trabzonspor, gece saatlerinde Trabzon'a döndü.

Ziraat Türkiye Kupasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 31 mağlup ederek adını finale yazdıran bordomavililer gece geç saatlerde Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon'a döndü. İstanbul’dan dönen bordomavili takımı Trabzon’da çok sayıda taraftarlar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Korona Virüs nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada taraftarlar takımlarını desteklerken, teknik heyet ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür ederek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.



Pistte kolbastı

23 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 31 yenen Trabzonspor'da oyuncular galibiyeti havaalanı pistinde kolbastı oynayarak kutladılar. Özellikle Abdulkadir Ömür'ün bayılma hareketi ise büyük beğeni topladı.

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