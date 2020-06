Çamlıktepe’den geriye yıkıntılar ve acı hatıralar kaldı Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde geçtiğimiz yıl 18 Haziran’da 10 kişinin hayatını kaybettiği selin yaraları sarılmayı bekliyor

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde aşırı yağışlar sonrası yaşanan 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Selden ise geriye acı hatıralar ve yıkıntılar kaldı. Sel felaketinin ardından mahallelerini terk etmek zorunda kalan yöre halkı, bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması sonucu sel felaketi meydana geldi. Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları bölgede JAK Timleri, AFAD ekipleri ve uzman köpeklerin katılımları ile 4 ay boyunca aralıklarla sürdü ancak kayıp iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılamadı.

Selden zarar gören Çamlıktepe ilk ve ortaokulu ile 13 ev tehlike oluşturduğu için yıkılırken, dere yatağındaki mahallede yeni yapılaşmaya izin verilmedi. Selin yörede yaşanan ilk sel olmadığı, 2016 yılında da bölgede ciddi bir sel yaşandığı ancak dere ıslahı gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Facianın son uyarısı ise 13 Haziran 2019 günü selden 5 gün önce aynı yerde yaşanmıştı.

Sel sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri bölgede selin nedenlerini belirlemek, benzer afetlerin olmaması, olması durumunda oluşacak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler için bir çalışma yaparken, hazırlanan raporda selin nedeni olarak “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" gösterildi.



Selin yaşandığı o günü anlattı

Selin üzerinden geçen 1 yılın ardından bölgede acı hatırlardan başka hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten Çamlıktepe Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Yeşildal yaşanan o anları dün gibi hatırladığını söyledi. Selin yaşandığı 18 Haziran günü okulda 13 Haziran'da yaşanan sel nedeniyle temizlik yaptıklarını belirten Yeşildal, “Sel yaşandığı zaman buradaydım. Yağmur yağmıştı okulda temizlik yapıyorduk. Her tarafta çalışma vardı. Bir anda yağmur geldi hiç kimse bir şey anlamadı. Herkes marketin orada toplanmış çay içiyordu. Gördük yapacak bir şey olmadı hepsi sele kapıldı gitti. Daha sonra buraya bakan dâhil yetkililer geldi görüldüğü gibi 1 yıldır yıkım var yapım yok. Afat çok büyüktü” dedi.

Selin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yapılan yeni bir şey olmadığını ifade eden Yeşildal "Yıkılan evlerin enkazları hala duruyor. Yol güzergâhı değişecekti yine aynı yerde duruyor. Evler tehlike var diye yıkıldı ancak yol duruyor. Yine bu şekilde yağmur yağması durumunda bu yoldan geçenleri aynı tehlike bekliyor. Kayıplardan iki kardeşimiz halen bulunamadı. Bugüne kadar 1 yıl geçti hiçbir şey yapılmadı. Burada 100’ün üzerinde nüfus vardı. Hepsi Araklı’ya taşındı kirada duruyorlar. Mağdur olanlar devletin kapısına gidip geliyor ancak yardımlar yeterli olmadı” diye konuştu.



Selde 2 yakınını kaybetti

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Cevahir ise selde iki yakınını kaybettiğini söyledi. Cevahir “Mahallemizde 18 Haziran’da heyelan oldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin de cansız bedenleri bulunamamıştı. Bulunamayanlardan biri hanımın halasının çocuğu Mahmut Köseoğlu, diğeri ise kayınımın çocuğu Cengiz Cevahir. Burada bir yılın ardından yıkımdan sonra değişen hiçbir şey yok. Heyelanda yıkılan evlerin ardından buradaki diğer binalar da daha sonra yıkıldı. Böyle büyük bir heyelan şuana kadar hiç yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

