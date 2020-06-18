Trabzonspor lige döndü 

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.<br>Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-18 13:49:43<br>

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