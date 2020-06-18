Trabzonspor'a Nwakaeme şoku 

Bir babanın feryadı: "Oğlum için adalet!"

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı. <br>Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."<br>Sonuçlara göre, Nwakaeme'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-18 14:52:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.