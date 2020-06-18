8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketini 12 kişi ile andılar Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe’deki sel felaketinde ölenler için düzenlenen anma etkinliğine az sayıda kişi katıldı Selde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları anma etkinliklerine katılmayan ilçe belediye başkanı ve yetkililere tepki gösterdi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinin üzerinden geçen 1 yılın ardından afetin yaşandığı yerde bir anma etkinliği düzenlendi.

Selden geriye acı hatıraların ve yıkıntıların kaldığı mahallede düzenlenen anma etkinliğine katılmayan ilçe belediye başkanı ve yetkililere sel mağdurları büyük tepki gösterdi.

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi heyelanla akan malzeme ile doldu. Oluşan gölün ani olarak boşalması ile sel felaketi meydana geldi. Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir (16) sel sularına kapılarak kayboldu. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları bölgede JAK Timleri, AFAD ekipleri ve uzman köpeklerin katılımları ile 4 ay boyunca aralıklarla sürdü ancak kayıp iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılamadı.

Selden zarar gören Çamlıktepe ilk ve ortaokulu ile 13 ev tehlike oluşturduğu için sel sonrası yıkılırken, dere yatağındaki mahallede yeni yapılaşmaya izin verilmedi. Selin yörede yaşanan ilk sel olmadığı, 2016 yılında da bölgede ciddi bir sel yaşandığı ancak dere ıslahı gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Facianın son uyarısı ise 13 Haziran 2019 günü selden 5 gün önce aynı yerde yaşanmıştı.

Sel sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri bölgede selin nedenlerini belirlemek, benzer afetlerin olmaması, olması durumunda oluşacak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler için bir çalışma yaparken, hazırlanan raporda selin nedeni olarak “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" gösterildi.

Tüm bu yaşananların üzerinden geçen 1 yılın ardından selde hayatını kaybeden mahalle halkı, selin yaşandığı yerde bugün toplanarak bir anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe mahalle halkından sadece 12 kişinin katıldığı gözlenirken, mahalle halkı Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin etkinliğe çağrılmasına rağmen katılmadığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Edilen duaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamdi Cevahir, "1 yıl oldu. Burada 10 arkadaşımızı kaybettik. Mahallemizde birkaç defa daha sel olmuştu. Bu sel geliyorum diyordu. Yetkililer buna duyarlı olmadı. 10 canımızı burada kaybettik" dedi.



Belediye başkanı telefonlarımıza bakmıyor

Çalmadıkları kapının kalmadığını, mağduriyetlerinin giderilmediğini dile getiren Müslüm Cevahir ise "1 yıl önce burada bir afet oldu. Ailemle burada oturuyordum. Selden 1 yıl sonra buraya gelerek hayatını kaybedenlere dua edelim dedik. Selden sonra biz mağduriyet yaşadık. Benim 1 tane ticari taksim birde öğrencileri taşımak için minibüsüm vardı. Selde kalan araçlarımızı Valilik 'Siz buradan almayın biz alacağız' dedi. 'Tutanakları tutalım gerekenleri yapacağız' dediler. Arabaları pert gösterdiler. Araçların değerlerini bize söylediler o konularda anlaştık. 8 ay benim arabamı bana vermediler. 8 ay üzerine 'biz arabaları yapalım size teslim edelim' dediler. 8 ay üzerine arabaları tamir için servise verdiler. Arabaları yaptılar şimdi de 'Başınızın çaresine bakın' dediler. Bir araba 17 bin TL diğeri 15 bin TL tutuyor. Arabalarımız yapılmış ancak biz onları alamıyoruz. Servis parayı alamadığı için arabalarımızı vermiyor. Valiliğe gittik 'kesinlikle öyle bir şey yok' dediler. 'Arabaları teslim edeceğiz' diyorlar. Belediye başkanı bile telefonlarımıza bakmıyor. Muhtara diyorum o belediye başkanına yönlendiriyor. Belediye başkanına gidiyorum o Kaymakama gönderiyor. Kaymakanlık da 'Valiliğe gidin' diyor. Gitmediğimiz kapı kalmadı" şeklinde konuştu.

Selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in oğlu Cemal Cevahir ise "Burada sel felaketi olmadan önce dere yataklarının dolduğunu biz yetkililere bildirmiştik. Bu derelerin böyle bir felaket getireceği belliydi. Bu olayı yaşadık burada 10 canımız gitti" ifadelerini kullandı.

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