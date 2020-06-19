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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm merkezi Uzungöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

İHA

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de Çaykara İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Turizm merkezi Uzungöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de Çaykara İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.
Konuyla ilgili Çaykara Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Kıymetli Çaykaralılar, Korona virüs tedbirleri kapsamında Çaykara İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Çaykara ilçe merkezi ve Uzungöl mahallemizde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın usulüne uygun şekilde maske kullanmaları ve kurallara hassasiyetle riayet etmeleri önemli rica olunur" denildi.

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