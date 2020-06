Hüseyin Çimşir'den futbolculara uyarı Çimşir işi sıkı tutuyor!

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için işi sıkı tutuyor.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 31'lık skorlarla geçen Trabzonspor her iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ederken, bordomavililerin teknik patronu Hüseyin Çimşir, işi sıkı tutuyor. Oyuncularının durumundan ve çalışma temposundan oldukça memnun olan genç teknik adam moral ve motivasyon anlamında iyi seviyede olan takımını istikrarlı bir şekilde beklenilen hedeflere bilinçli ve heyecanlı bir şekilde ulaştırmak için tüm desteğini veriyor.

Forma giyen oyuncusundan, forma bekleyen oyuncusuna kadar takım ruhunu ve takım çalışması anlamında önemli bir mesafe alarak zincirleme bir güç oluşturan genç teknik adam oyuncularına önemli uyarılarda da bulunuyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu her fırsatta kazanmak istediklerini dile getirerek, hedefe doğru istikrarlı bir çizgide gitmeyi planlayan Çimşir, bunu başarmak için oyuncularına önlerinde çok ciddi sınav verecekleri maçlar olduğunu vurguluyor.

Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final oynayacakları bir maç olduğunu oyuncularına hatırlatan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takım olarak iyi yolda olduklarını ancak henüz başardıkları bir şeyin olmadığını ifade ederek her maçı tek tek düşünüp sıkı çalışmayla birlikte ilerlemeleri gerektiğini belirtiyor.

