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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somon ihracatında artış Karadeniz Somonu ihracatından bu yılın 5 aylık döneminde 11 milyondan fazla döviz girdisi sağlandı

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesinde denizlerde kafeslerde üretilen Karadeniz Somonu, hem miktar hem de gelir yönünden geçen yıla oranla artış sağlandı.

Somon ihracatında artış Karadeniz Somonu ihracatından bu yılın 5 aylık döneminde 11 milyondan fazla döviz girdisi sağlandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde denizlerde kafeslerde üretilen Karadeniz Somonu, hem miktar hem de gelir yönünden geçen yıla oranla artış sağlandı.
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde kafeslerde üretilen 2 milyon 168 bin 53 kilogram Karadeniz Somonu'ndan 11 milyon 348 bin 392 dolar gelir elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde ise bir milyon 471 bin 620 kilogram karşılığı 8 milyon 542 bin 317 dolar gelir elde edilmişti.
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde somon ihracatının büyük bir kısmını Rusya’ya yapılan ihracat oluştururken, bu ülkeye 1 milyon 892 bin 789 kilogram karşılığı 9 milyon 921 bin 969 dolar elde edildi. Bu ülkeyi 513 bin 277 dolarla Vietnam, 502 bin 478 dolarla Polonya, 198 bin 642 dolarla Gürcistan, 140 bin 875 dolarla Japonya, 69 bin 237 dolarla Hollanda, 2 bin 187 dolarla Almanya izledi.
Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan Karadeniz Somonu ihracatının tamamı Trabzon ve Rize ili firmaları tarafından gerçekleştirilirken, ihracatın yüzde 94’ü Rize, yüzde 6’lık kısmı ise Trabzon’dan gerçekleştirildi.
Bu yıl yapılan ihracat geçen yıla oranla yüzde 33 oranında artarken, Rusya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 35 oranında artış gözlendi.

Somon hasadı sona erdi
Öte yandan Karadeniz’de kafeslerde üretilen Somon Balığı hasadı 15 Haziran itibariyle sona ererken, Trabzon’da bu yıl üretilen Somon balığı miktarı geçen yıla oranla yaklaşık 2 bin ton arttı. İhracatta ciddi döviz girdiği sağlayan Somon Balığı hasadı Trabzon’da denizlerde kurulan 10 adet balık çiftliğinde yapılırken, geçen sene 5 bin 500 ton olan üretim bu yıl 7 bin 200 tona çıktı. Bu kafeslerde daha çok Gökkuşağı Alabalığı (Türk Somonu) üretilirken, Karadeniz Alabalığı ve Levrek üretimi de yapılıyor. Trabzon’da bu yıl üretilen Türk Somonu miktarı 7 bin 200, Levrek miktarı ise 151 ton olarak gerçekleşirken bir önceki yılda Somon üretimi 5 bin 500 ton olarak gerçekleşmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Trabzon’da yapılan potansiyel alan çalışmaları sonucunda 9 yeni işletmeye 9 bin ton/yıl kapasiteli alan tahsisi yapılırken, yeni kurulacak tesislerle toplam üretim kapasitesi yıllık 23 bin 640 tona ulaşacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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