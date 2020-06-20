Emniyet müdürü Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi

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Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, atış poligonunda eline aldığı tabanca ile hedefi vurarak PençeKaplan Harekatı'na “Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz” şarkısıyla destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen PençeKaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'den harekata ilginç bir destek geldi. Atış poligonundaki hedef kağıdına nişan alan Emniyet Müdürü Alper, atış yaptıktan sonra namludaki mermiyi tabancadan çıkartarak havada yakaladı. Hedefi tam 12’den vuran Alper, “Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz. İşte biz buradayız, tükenmedik estiririz” şarkısıyla PençeKaplan Harekatı'na destek verdi.

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