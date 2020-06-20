Trabzon'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, elleri dezenfekte edilerek alındı. Okul önlerinde kuyruk oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.<br>Trabzon'da, LGS sınavına giren öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerine geldi. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler ve bekleyişe başlayan veliler, sosyal mesafeye uymaları yönünde görevlilerce uyarıldı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, yaklaşık 200 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için, zemine uyarı bantlarını yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra sınav salonlarına alındı. Öğrenciler, sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturdu.<br>'ONLA KADAR BİZ DE HEYECANLIYIZ'<br>Dışarıda bekleyen velilerin çocuklarından daha fazla heyecanlı oldukları gözlendi. Veli Semra Demir, çocuğunun zor bir süreçte sınava hazırlandığını söyleyerek, "Çocuklarımızla birlikte bizler de heyecanlıyız. Zor bir süreç oldu. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. Başaracaklarına inanıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURANSelçuk BAŞAR<br>2020-06-20 12:05:06<br>

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