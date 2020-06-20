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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor zirveyi geri istiyor

İHA

Trabzonspor zirveyi geri istiyor

Süper Lig'de maç fazlasıyla zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu geri almak için mücadele edecek.
Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü 21 yenerek puanını 59'a çıkartan Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in 20. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu yeniden geri almak için mücadele edecek.

Seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 12 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 16 Aralık 2019 sahasında Denizlispor karşısında 21'lık skorla alan bordomavililer söz konusu tarihten beri oynadığı 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Deplasman karnesi
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ortaya koyduğu performansla bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Son 16 sezonun en iyi dış saha istatistiklerini yakalayan bordomavili takım Aytemiz Alanyaspor karşısında bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada en son yenilgisini 23 Eylül 2019'da Demir Grup Sivasspor karşısında 21'lık skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri dış sahada yenilgisi bulunmuyor. Bordomavililer deplasmanda aldığı son yenilginin ardından oynadığı 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordomavililer Süper Lig'de elde ettiği 56 puanın 26 deplasman maçlarında kazandı.

Hüseyin Çimşir zirveyi bırakmıyor
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordomavili takım, 41 yaşındaki teknik adam ile çıktığı 10 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Ligde 20. haftadan bu yana liderliği bırakmayan Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in öne geçtiği 28. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek koltuğunu yeniden geri almak için saha kenarında mücadele edecek olan Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in kalan bölümde bu performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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