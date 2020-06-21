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Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya geldi Trabzonspor Divan kurulu Başkanı Ali Sürmen: “Olayların bazı aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar” “Elbette ki bizim şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok”

İHA

Trabzonspor Divan Kurulu'nca son haftalarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Trabzon milletvekilleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Ortahisar Belediye Meclisi Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya geldi Trabzonspor Divan kurulu Başkanı Ali Sürmen: “Olayların bazı aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar” “Elbette ki bizim şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok”

Trabzonspor Divan Kurulu’nca son haftalarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Trabzon milletvekilleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Ortahisar Belediye Meclisi Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda söz alan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hakem hatalarını geniş bir şekilde değerlendirerek Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a yönelik eleştirilerde bulundular.
Toplantıda ilk olarak söz alan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hakem hatalarına değinerek Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü, bu konuda herhangi bir tereddütleri bulunmadığını söyledi.

"Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok"
Sürmen, “Elbette ki bizim şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok. Böyle bir amaçla da bu toplantı düzenlenmedi. Çünkü biz hem futbolcularımıza hem hocamıza hem yönetimimize güveniyoruz. Bu konuda en ufak tereddütümüz yok. Önce yılların birikimi bir takım şeyler var. Bu bir takım olayların bazı aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar. Biz hiçbir şampiyonluğu, bir takım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemedik. Çıktık çatır çatır futbolumuzu oynadık galibiyetlerimizi aldık daha sonra hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra hiç sesimiz çıkmadı. Bizi sahamızda dahi yense o futbol takımına, yöneticilerine teşekkür etmesini biliriz. Ama hakkımızı yedirmeyiz. Bu zor günde evimize dahi misafir kabul etmezken burada risk alıp bir toplantı yapıyorsak bir hedefimiz var demektir. Bu hedefe giderken de çekeceğimiz her çile kutsaldır. Futbolda hedef beklenmez hedefe gidilir. Trabzonspor da emin adımlarla hedefe gitmektedir” diye konuştu.

“Bazı çevreler Trabzonspor’umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler”
Daha sonra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ortak bildiriyi okudu. Başkan Genç, Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “Çok başarılı geçirdiğimiz bir sezonun sonlarına yaklaşırken, yine bildik, tanıdık ve şerbetli olduğumuz senaryolarla karşı karşıyayız! Efsane kaptanımız, saygıdeğer futbolcumuz Cemil Usta’nın adının verildiği sezonda Süper Lig yarışını lider olarak sürdüren Trabzonspor’umuz; ne yazık ki bazı çevreleri rahatsız etmekte, bu çevreler Trabzonspor’umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif olarak Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor’umuz; ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Bugün burada; Trabzonspor’umuzun hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara son uyarımızı yapacağız! Bugün yerel gazetelerimiz ortak bir manşetle çıktı. O manşetin başlığı “Her Yol O’na Çıkıyor” şeklindeydi. Gazetelerimiz çok haklı ve doğru bir detayı ortaya koydu. Ben de bu detayı bir kez daha sizlere aktarmak istiyorum. Göksel Gümüşdağ, kimi zaman birinci adamları belirliyor, kimi zaman birinci adamın altında ikinci ve üçüncü adamları! Bugün Nihat Özdemir’in başkanlığı altındaki yönetim kurulundaki en etkin adamı Mehmet Baykan! MHK Başkanı Zekeriya Alp’in altındaki adamları ise hakem atamalarını gerçekleştiren Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ‘O’nun avukatı. Murat Balcı’nın avukatlık bürosundaki ortağı ise PFDK Başkanı Aytaç Yüksel! Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da ‘O’nun adamı! Peki bu 'örtülü birliktelik' bize neyi açıklıyor. Bir örnek vermek gerekirse, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı. Başkan Vekili kim? Hakem Mete Kalkavan. İşte o Mete Kalkavan bir hafta sonra liglere ara verilmeden önce Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak verildi! Ve o Mete Kalkavan karşılaşmada Skertel ile mücadelesinde yüzde 100 penaltı kararı verilmesi gereken Nwakame’nin pozisyonunu monitörden izleyip penaltı diyemedi” dedi.

"Gümüşdağ’ı uyarıyorum!"
Başkan Genç, konuşmasında Gümüşdağ’ı uyararak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilliği, TFF Başkan Vekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı uyarıyorum! Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi kendisinin de bizzat içinde bulunduğu 20102011 sürecinde Trabzonspor’umuzun hakkı, emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa, bilinsin ki sonuçları 2011’deki gibi olmaz! Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011’deki Trabzonspor değildir! Bizler Gümüşdağ’ın TFF ve MHK’de kurduğu yapıyı ve düzeni biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nda Mehmet Baykan üzerinden, Merkez Hakem Kurulu’nda Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Temsilci ve Gözlemciler Kurulu’nda Abdurrahman Arıcı üzerinden yürüttüğü operasyonların farkındayız! Hakemler ve diğer isimler üzerinde oluşturduğu etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız! O yüzden bir kez daha ve son kez kendisini uyarıyoruz. Trabzonspor’un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır! Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupasını söke söke alacaktır! Bakınız bir kez daha tekrar ediyorum; söke söke alacaktır! Bunu ne Göksel Gümüşdağ ne de onun ortakları engelleyemecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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