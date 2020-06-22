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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada

DHA

TRABZON, (DHA)TRABZON'da, sitenin özel güvenlik görevlisi Şeref K., broşür dağıtmasına izin vermediği B.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç bloktan oluşan sitenin özel güvenlik görevlisi olan Şeref K., site önüne hafif ticari araçla gelip, reklam broşürü dağıtmak isteyen B.K.'nin uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine çıkan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen B.K., özel güvenlik görevlisi Şeref K.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı....

Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada

<br>TRABZON, (DHA)TRABZON'da, sitenin özel güvenlik görevlisi Şeref K., broşür dağıtmasına izin vermediği B.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç bloktan oluşan sitenin özel güvenlik görevlisi olan Şeref K., site önüne hafif ticari araçla gelip, reklam broşürü dağıtmak isteyen B.K.'nin uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine çıkan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen B.K., özel güvenlik görevlisi Şeref K.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. İkili arasında çıkan kavga, çevredekilerin ara girmesiyle son buldu. Saldırıda aldığı yumruk ve tekme darbesiyle yaralan Şeref K. tedavi gördüğü hastanede darp raporu alarak, şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.<br>SALDIRI ANI KAMERADA<br>Öte yandan, site önündeki yumruklu saldırı ve kavga anlarına ait görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, site önünde duran araçtan inen kişinin, kendisine yaklaşan özel güvenlik personeline aniden yumruk attığı, çevredekilerin de kavgaya müdahale ettiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon <br>2020-06-22 14:12:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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