Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1´i ağır, 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülen Mahallesi girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Şuayip D. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şuayip D. ile yanındaki Muzaffer D., ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şuayip D.´nin sağlık durumun iyi olduğu, Muzaffer D.´nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Dernekpazar Yaşar FALCI<br>2020-06-22 17:07:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.