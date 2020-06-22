Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı

<br>Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1´i ağır, 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülen Mahallesi girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Şuayip D. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şuayip D. ile yanındaki Muzaffer D., ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şuayip D.´nin sağlık durumun iyi olduğu, Muzaffer D.´nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Dernekpazar Yaşar FALCI<br>2020-06-22 17:07:05<br>
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