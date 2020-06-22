Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

<br>Yaşar FALCI/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Çaykara ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, savcı adayı Ömer Özen (23) hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Köseli Mahallesi´nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Özen, karşı yönden gelen Kenan Ç.´nin kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ömer Özen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Kenan Ç. ise Of Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ömer Özen´in cansız bedeni, Çaykara Dr. Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>Öte yandan Ömer Özen´in 2019´da Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun olduğu, savcılık sınavlarına girdiği ve atama sonuçlarını beklediğini öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çaykara Yaşar FALCI<br>2020-06-22 18:00:48<br>
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