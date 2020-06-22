Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2)

<br>KURTARILAMADI<br>Trabzon´un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Dernekpazar Yaşar FALCI<br>2020-06-22 18:00:14<br>
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