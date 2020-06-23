Trabzonspor taraftarı takımını coşkuyla karşıladı Başkan Ahmet Ağaoğlu, alkol testine girdi

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 22 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüştü havaalanında alkol testine girdi.

Türk Havayolları’na ait özel bir uçakla Alanya’dan hareket eden bordomavili kafile sabaha karşı Trabzon Havalimanı’na indi. Alanya’dan dönen kafileyi Trabzon’da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi 'O' promil çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.