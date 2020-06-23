Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi

DHA

Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 28´inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve koltuğunu Medipol Başakşehir´e kaptıran Trabzonspor´da, futbolcular ve yöneticiler şampiyonluk umudunu koruyor.<br>Ligin 20´nci haftasında devraldığı zirve koltuğunu 28´inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak Medipol Başakşehir´e bırakan bordo-mavililer, kalan 6 hafta öncesi şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Trabzonspor´da hem yöneticiler hem de futbolcular Alanyaspor karşılaşmasının ardından ligde 6 maça daha çıkacaklarını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etti.<br>Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor maçında kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini belirterek, "Buna bir yol kazası diyoruz. Ama şunu unutmasınlar; Trabzonspor söke söke şampiyon olacak" derken, personel ve projeler koordinatörü Sertaç Güven de "Kimse merak etmesin, biz şampiyon olacağız. Hem de öyle olacağız ki, hafızalardan bu şampiyonluk silinmeyecek. Mücadele nerede verilecekse, biz orada mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı. Trabzonspor´da futbolcular da ligde 6 hafta daha olduğuna işaret ederken, Alexander Sörloth, "Başımızı dik tutuyoruz. Hala 6 maç var", Joao Pereira, Ne olursa olsun hala birlikte oynayacağımız 6 maç var. Haydi çocuklar", Gaston Campi, "Hala 6 maç var, asla pes etme" ifadelerini kullandı.<br>YEREL GAZETELER UMUTLU<br>Yerel gazeteler, Süper Lig´in 28´inci haftasında Trabzonspor´un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve koltuğunu kaptırdığı maçın ardından `O sene bu sene, yola devam´ yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "O sene bu sene yola devam!", Karadeniz´de Sonnokta gazetesi, "Alayınıza inat söke söke alacağız", Günebakış gazetesi, "Yine hakem faciası 90+5´de şok", Karadeniz gazetesi, "Akdeniz sıcağında son saniyede buz kestik", Taka gazetesi, "Gözyaşları bordo mavi" başlıklarına yer verdi.<br>SORLOTH LİGDE SUSKUN<br>Bu arada Trabzonspor´un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, 23´üncü haftada Beşiktaş'a attığı golden bu yana Süper Lig´de forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Sörloth, bu 6 maçlık periyotta Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelelerinde birer asist yaparken, bu alanda bu sezon Süper Lig´de Trabzonspor formasıyla 8 asist ile en fazla asist yapan oyuncu oldu. Sörloth ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda da yer alıyor.<br>ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ<br>Trabzonspor´un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Ligin 27´nci haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasında takımı adına 3´üncü golü kaydeden yıldız futbolcu, 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de ilk golü kaydeden isim oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve ligde 8 maçta 523 dakika süre alan Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-23 11:10:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da tıbbi maske seferberliği sürüyor Kursiyerler, gönüllüler, usta öğreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, 4 ayda 1 milyon kadar tıbbi maske üretti
YEREL HABERLER Trabzon’da tıbbi maske seferberliği ...
Trabzonspor taraftarı takımını coşkuyla karşıladı Başkan Ahmet Ağaoğlu, alkol testine girdi
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı takımını coşkuyla ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 ...
Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 ...
Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç ...
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı ...
Yetkililer uyarmıştı, kıyıdan kum çekilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Yetkililer uyarmıştı, kıyıdan kum çekilmeye devam ...
Pehlevan: “Fındık milli ve stratejik ürün kapsamına alınmalı”
YEREL HABERLER Pehlevan: “Fındık milli ve stratejik ürün kapsamına ...
Karadeniz´de popülasyonu artan ayılar korkutuyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de popülasyonu artan ayılar korkutuyor
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk ...
Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya geldi Trabzonspor Divan kurulu Başkanı Ali Sürmen: “Olayların bazı aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar” “Elbette ki bizim şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok”
YEREL HABERLER Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Ortahisar Platformu fotoğraf sanatçıları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ortahisar Platformu fotoğraf sanatçıları ile bir ...
Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü ...
6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı Trabzon’da “Şehit Yunus Çavdar" operasyonunda 6 aylık çalışma kapsamında 33 ayrı olayda ara delillendirmeler yapan polis ekipleri 15 şüpheli şahsa operasyon düzenledi Operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 TL para ele geçirildi
YEREL HABERLER 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak ...
Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
YEREL HABERLER Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
Korona virüs salgınında değeri daha iyi anlaşıldı Dünya üzerinde insan sağlığı için en faydalı bitkilerden biri olarak değerlendiriliyor Antioksidan açısından zengin olan Kara Mürver, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Korona virüs salgınında değeri daha iyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X