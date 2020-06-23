Ağaoğlu takımına seslendi: “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun” Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Süper Lig şampiyonu olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaoğlu takımına seslendi: “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun” Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Süper Lig şampiyonu olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 22 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, "Başınızı ve omuzlarınız dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak" dedi.

Ağaoğlu takımına seslendi: “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun” Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Süper Lig şampiyonu olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 22 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, “Başınızı ve omuzlarınız dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak” dedi.
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 22 beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi. Ağaoğlu, takım otobüsünde, “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinden mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Trabzonspor’da Sosa müjdesi
Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyerek müsabakaları tribünden takip eden Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa’nın, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Ağrıları azalmasına rağmen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in ilk 11’de riske etmediği Arjantinli yıldızın durumunun iyiye gittiği ve bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda takımla birlikte olacağı belirtildi. Sosa’nın hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda sıkıntı yaşamaması durumunda bu hafta ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon´da spor tesislerinde katı kurallar uygulanıyor
YEREL HABERLER Trabzon´da spor tesislerinde katı kurallar ...
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi
YEREL HABERLER Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu ...
Trabzon’da tıbbi maske seferberliği sürüyor Kursiyerler, gönüllüler, usta öğreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, 4 ayda 1 milyon kadar tıbbi maske üretti
YEREL HABERLER Trabzon’da tıbbi maske seferberliği ...
Trabzonspor taraftarı takımını coşkuyla karşıladı Başkan Ahmet Ağaoğlu, alkol testine girdi
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı takımını coşkuyla ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 ...
Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Savcı adayı Ömer, motosiklet kazasında hayatını ...
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 ...
Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç ...
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı kamerada
YEREL HABERLER Sitenin özel güvenlik görevlisine yumruklu saldırı ...
Yetkililer uyarmıştı, kıyıdan kum çekilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Yetkililer uyarmıştı, kıyıdan kum çekilmeye devam ...
Pehlevan: “Fındık milli ve stratejik ürün kapsamına alınmalı”
YEREL HABERLER Pehlevan: “Fındık milli ve stratejik ürün kapsamına ...
Karadeniz´de popülasyonu artan ayılar korkutuyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de popülasyonu artan ayılar korkutuyor
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk ...
Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya geldi Trabzonspor Divan kurulu Başkanı Ali Sürmen: “Olayların bazı aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar” “Elbette ki bizim şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok”
YEREL HABERLER Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Ortahisar Platformu fotoğraf sanatçıları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ortahisar Platformu fotoğraf sanatçıları ile bir ...
Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılan sürücüyü ...
6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı Trabzon’da “Şehit Yunus Çavdar" operasyonunda 6 aylık çalışma kapsamında 33 ayrı olayda ara delillendirmeler yapan polis ekipleri 15 şüpheli şahsa operasyon düzenledi Operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 TL para ele geçirildi
YEREL HABERLER 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak ...
Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
YEREL HABERLER Dereye düşen kamyonetin sürücüsü aranıyor
Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
Korona virüs salgınında değeri daha iyi anlaşıldı Dünya üzerinde insan sağlığı için en faydalı bitkilerden biri olarak değerlendiriliyor Antioksidan açısından zengin olan Kara Mürver, bağışıklığı güçlendiriyor
YEREL HABERLER Korona virüs salgınında değeri daha iyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X