Trabzon'da Korona virüs vakalarında görülen artışla birlikte karantina uygulamaları geri döndü

Trabzon'da son dönemde Korona virüs vakalarının artmaya başlaması ile birlikte karantina uygulamaları da yeniden uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid19 vakalarında görülen artış dolayısıyla Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nin tamamında; Çaykara ilçesinin Işıklı Mahallesi Değirmen Sokak No: 38 Sultan Murat Apartmanı ile Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri No: 2122232425 ve 28 adresli 6 hanede karantina uygulamasına gidildiği belirtildi. Yine Of ilçesinde Keler Mahallesi Sağlık Evi mevkisindeki 91013 ve 17 adresli 4 hanede de karantina uygulandığı bildirildi.

