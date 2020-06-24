Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdüren Şerif Kunt (71), dünyanın en yaşlı futbolcusu olarak kırılması zor rekora imza atmayı hedefliyor. Koronavirüs salgınında da bireysel antrenmanlarını sürdürüp, yeni sezon öncesi transfer tekliflerini değerlendirmeye alan Kunt, "Hedefim için devamlı sporun içinde kalmam şart" dedi.<br>Trabzon'un Aralıkspor takımında, 1967-1968 sezonunda ilk kez futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne ardından Erzurum Amatör Küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-2018 sezonunda Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine kabul eden, bu sezon ise Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Kunt, azmi ile gençlere örnek oluyor.<br>HEDEFİ DÜNYANIN EN YAŞLI FUTBOLCUSU OLMAK<br>Aktif futbol yaşamını devam ettiren ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında çıktığı maçındaki performansıyla beğeni toplayan Şerif Kunt, koronavirüs nedeniyle günlerini evinde izole olarak geçiriyor, çıktığı sokaklardaki yeşil alanlarda da bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Kunt, dünyanın en yaşlı futbolcusu olarak kırılması zor rekora imza atmayı hedefliyor.<br>365 GÜN SPOR YAPIYOR<br>Sağlığını spora borçlu olduğunu ve bunun için her gün spor yaptığını kaydeden Kunt, "Bir sporcu, futbolcu müsabakaya çıkar, oynar ancak müsabaka öncesi yapması gereken çok şey var. Adale, kas grupları güçlü olması lazım. Futbol öyle bir şey ki en ufak bir şeyde diz dönmesi, adale atması gibi sıkıntılar yaşanabilir. Onun için de 365 gün sporun içinde oluyoruz" dedi.<br>25 YILDIR SAKATLIK YAŞAMADI<br>En son 25 yıl önce sakatlık yaşadığını belirten Kunt, "25 yıl önce menüsküs ameliyatı oldum. Doktorum 'Daha devam edecek misin spora?' diye sormuştu. Ben de 'Hocam devam etmeyi düşünüyorum, ona göre iyi temizle, ameliyatımı iyi yap' demiştim. 25 yıl önce bu konuşmayı yapmıştık ve bugünlere kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan geldik" diye konuştu.<br>'HEDEFİM REKORA İMZA ATMAK'<br>İlerleyen yıllarda 'en yaşlı futbolcu' adı altında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapmayı planladığını söyleyen Kunt, "Futbolu en yaşlı olarak bırakma gibi bir hedefim var. Allah bizi nerelere kadar götürür onu bilemem ama bu hedefim için devamlı sporun içinde kalmam şart. Şu anda sağlıklı olduğum için başvuru yapmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda müracaat yaparak kırılması zor bir rekora imza atmak istiyorum. Ailemin de bu konuda desteği var. Hep arkamda oldular. Bu destekle birlikte inşallah hedefimize doğru gideceğiz" dedi.<br>EN YAŞLI FUTBOLCU İSRAİL'DEN<br>Öte yandan Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik (73), geçen yıl 'profesyonel maçta forma giyen en yaşlı futbolcu' unvanının sahibi olup, adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-24 09:25:16<br>

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