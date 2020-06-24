Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 22 berabere kalan Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 20 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 57 puanla lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 9 müsabakada 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 20 puan bırakarak rakiplerine avantajı kaptırdı.



Deplasmanda öne geçtiği 6 maçın son saniyelerinde dayanamadı

Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk maçı olan Kasımpaşa maçında 34. dakikaya kadar 10 önde getirdiği maçta bordomavililer 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 21 mağlup ayrıldı. Başakşehir maçında 61 dakikada 10 öne geçen Karadeniz ekibi 67 ve 78 dakikalarda yediği gollerle 21 yenik duruma düştü. 90 dakikada ise bulduğu golle sahadan 22 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş maçında ise 5 dakikada öne geçen Karadeniz ekibi, 57 ve 64 dakikalarda yediği gollerle 21 yenik duruma düştü. 90 dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı. Gaziantep deplasmanında ise 22 dakikada öne geçen Trabzonspor, 53 dakikada yediği golle sahadan 11 beraberlikle ayrıldı. Bordomavililer son oynanan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta aynı tabloyu yayşadı. Bordomavililer 7 dakikada öne geçtiği maçta 45 dakikada kalesinde gol gördü. 51 dakikada öne geçen Trabzonspor 90+5 yediği golle sahada 22'lik beraberlikle ayrıldı.



Evinde de benzer tabloyu yaşadı

Bordomavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 21 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 22 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 10 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 11 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 10 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 11'e geldi. Bordomavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 21 yenildi.



Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:



Kasımpaşa: 1 Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 Gençlerbirliği: 2

Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1

Başakşehir: 2 Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 1 Galatasaray: 1

Trabzonspor: 1 Denizlispor: 2

Beşiktaş:2 Trabzonspor:2

Gaziantepspor:1Trabzonspor:1

Alanyaspor:2 Trabzonspor:2

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