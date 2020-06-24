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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

Trabzon'da polis ekipleri tarafından 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Trabzon’da polis ekipleri tarafından 6 aylık çalışma sonucu uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 şüpheli şahsa yönelik yürütülen 6 aylık çalışma kapsamında 33 ayrı olayda ara delillendirmeler yaptı. Yapılan bu yakalamalar sırasında toplamda bin 235 gram esrar maddesi, 130,5 adet ecstacy hap, 105 adet lyrica hap ve 15,54 gram metamfetamin madde ele geçirildi. Soruşturma dosyası kapsamında 16 şüpheli şahsa yönelik, Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar için “Şehit Yunus Çavdar" operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 parça halinde 97 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait toplamda 89 adet dolu fişek, 1 kök hint keneviri bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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