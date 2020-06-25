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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

164 yıllık lezzete yeniden kavuştular Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan Kalkanoğlu Pilavcısı müşterileriyle buluştu

İHA

Trabzon'da 1856 yılında padişahın pilavcıbaşısı Süleyman Ağa tarafından başlatılan 164 yıllık pilav serüveni Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aylık aranın ardından tekrar sevenleri ile buluştu.

164 yıllık lezzete yeniden kavuştular Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan Kalkanoğlu Pilavcısı müşterileriyle buluştu

Trabzon’da 1856 yılında padişahın pilavcıbaşısı Süleyman Ağa tarafından başlatılan 164 yıllık pilav serüveni Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aylık aranın ardından tekrar sevenleri ile buluştu.
Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı Pazarkapı mahallesindeki yerinde Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlarken, 164 yıldır aynı aile fertleri tarafından hazırlanan Kalkanoğlu pilavı, geçen 1,5 asra rağmen hep aynı yöntemle pişiriliyor.

Bu pilav terazide tartılarak satılıyor
Pilavı tıpkı 164 yıl önce olduğu gibi terazide tartarak sattıklarını belirten 5. kuşak Kalkanoğlu Pilavcısı Arda Kalkanoğlu, Korona virüs salgını sürecinde yaklaşık 2,5 ay kapalı kalmalarının ardından tekrar hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Dededen toruna gelen mesleği 5 kuşaktır sürdürdüklerini belirten Arda Kalkanoğlu, “Pandemi sürecinde kapalı kaldık. Belki de bu iş yerimiz ilk kez bu kadar kapalı kaldı. Ramazan aylarında kapatıp normal dönemde pazar günleri hariç sürekli açık tutuyorduk. Malum pandemi sürecinden bu tarihi işletme de her yer gibi kapalı kaldı. Normalleşme süreci ile tekrar hizmet vermeye başladık. Kolay bir süreç de değil biraz daha sürecek gibi görülüyor. Biz başta hijyen olmak üzere gerekli tüm gerekli tüm tedbirlerimizi aldık, alıyoruz" dedi.
"Dededen toruna gelen bir mesleği sürdürüyoruz" diyen Kalkanoğlu "Kuruluş tarihimiz 1856. Ben 5. kuşak temsilcisiyim. Dededen bize kadar kalmış bizde, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Trabzon dışında sadece İstanbul Beyoğlu’nda bir şubemiz var. Prensip olarak yabancıya vermek istemiyoruz. Başında kendimiz olması lazım. Onun için şube açmaya fazla sıcak bakmadık. Başarının sırrı, ne yapıyorsan yap, iyisini yap. Önce işini seveceksin. Dedelerimiz bize bu mesleği bırakmış bizde layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Pilavımızın özelliği yapılışında, et suyu, kemik suyu ve tereyağı. Beş, on dakikalık el becerisiyle pilavımıza son şeklini veriyoruz. Babadan gördüklerimizi uyguluyoruz. Şu ana kadar dışarıdan gelip kimse burada pilav pişirmedi. Eskilerde bayanlar yapar erkekler satardı şimdi ise erkekler yapıyor erkekler satıyor. İsteğe göre kavurma, kuru fasulye ve komposto ile servis ediyoruz“ şeklinde konuştu.

"50 yıldır buranın müşterisiyim"
Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı'na yaklaşık 50 yıldır geldiğini ve bu pilavı çok sevdiğini belirten müşterilerden Halit Aydın, bu tadı hiçbir yerde bulamadığını ifade ederek “1969’dan beri burasını biliyorum. O dönemler burada öğrenci idim. Bugün uçaktan indim memleketime pilav yemeye geldim. Beni buraya çeken neden pilavı, tatlı dilleri ve güler yüzleri. Bu tadı hiçbir yerde bulamıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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