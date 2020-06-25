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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrasya Üniversitesi ile Trabzon Ticaret Borsası işbirliği protokolü imzaladı

İHA

Avrasya Üniversitesi ile Trabzon Ticaret Borsası arasında ARGE ve İnovasyon için işbirliği protokolü imzalandı.

Avrasya Üniversitesi ile Trabzon Ticaret Borsası işbirliği protokolü imzaladı

Avrasya Üniversitesi ile Trabzon Ticaret Borsası arasında ARGE ve İnovasyon için işbirliği protokolü imzalandı.
Avrasya Üniversitesi Kaşüstü Yerleşkesinde gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kenan İnan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Trabzon Ticaret Borsası’ndan ise Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu ve Genel Sekreter Nazlı Genç katıldı.
Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ile Trabzon TB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan tarafından imza altına alınan protokolle iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirilerek Araştırma Geliştirme (ARGE) ile İnovasyon alanlarında çalışmalar yapılacak.
Avrasya Üniversitesi Kaşüstü Yerleşkesinde düzenlenen İmza töreninde konuşan Eyyüp Ergan, Avrasya Üniversitesi’nin eğitim hayatına ve Trabzon’a büyük bir değer kattığını belirterek “Bir anlamda teori ile pratiğin birlikteliğini sağlayacak olan işbirliği ile hem geleceğimiz olan öğrencilerimizin kendilerini geliştirme ve yetiştirmelerine katkı sağlanacak, hem de ticaret ve iş alemine yeniliklerin kazandırılması ve benimsetilmesine katkı yapılacaktır.Avrasya Üniversitesi Trabzon’a büyük değer katıyor. Bu kurumlarımız büyüdükçe Trabzon büyüyor. Bu kurumlarımızı koruyacağız, kollayacağız. Öğrencilerimiz böyle bir üniversite de eğitim gördükleri için çok şanslılar” dedi.
Prof. Dr. Kenan İnan da kuruluşunun 10. yıldönümünü kutlayan Avrasya Üniversitesi’nin bu tür işbirlikleri ile Trabzon ve bölgeyi ön plana çıkarmada daha verimli ve yararlı çalışmalara imza atacağına dikkat çekti. İnan “Bu yıl onuncu kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz. Bu geçen on yıllık süre zarfında, benimde rektörlük yaptığım süre zarfında üniversitemiz çok ciddi gelişmelere sahne oldu. İçinde bulunduğumuz yeni yerleşkemiz bir yıldan az bir süre içerisinde üniversiteye kazandırılarak Trabzon’umuza hediye edilmiş oldu. Dolayısıyla Trabzon Ticaret Borsası’nın bizimle bu gelişmelere paralel olarak gösterdiği bu işbirliği isteği tarafımızdan çok büyük memnuniyetle karşılanmıştır” diye konuştu.
İmzalanan protokol ile iki kurum arasında bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik projeler uygulanacak. Lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme projelerini kuruluşların işbirliği ile daha donanımlı yapmaları sağlanacak. Seminer, konferans ve tanıtımlar ortaklaşa yapılacak.
İmza törenine katılan Trabzon Ticaret Borsası Heyeti yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu, kütüphane ve amfileri gezerek yetkililerden yeni yerleşke hakkında bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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