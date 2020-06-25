Tarihi bina aşhaneye dönüştürüldü Aşhanede yöresel tatlar görücüye çıkacak

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesindeki tarihi tescilli binalardan Ahmet Arslan Evi'nin restorasyonu tamamlandı. Tarihi bina Ortahisar Belediyesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında daha önce yapılan protokol kapsamında “Aşhane Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi” kapsamında hizmet verecek.

Tarihi binada karalahana sarması, lahana çorbası, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç gibi yöresel tatlar servis edilerek, hem vatandaşların hem de turistlerin beğenisine sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi’ni tamamlayacak nitelikte rekreasyon çalışması yürüttüklerini söyledi. Söz konusu alanda Ortahisar Belediyesi uhdesinde olan 6 adet tescilli tarihi binanın bulunduğunu belirten Başkan Genç, bu binalardan 5 tanesinin zamana direnemeyip yıkıldığını söyledi. Genç, yıkılan 5 binanın Ortahisar Belediyesi tarafından yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projesiyle tekrar şehre kazandırılacağını belirtti.

Pazarkapı Mahallesi’nin çok önemli sivil mimarlık örneklerine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Tescilli tarihi binalardan Ahmet Arslan Evi'ni ilk etapta 'Aşhana’ Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi'yle restore ederek gün yüzüne çıkardık. Bu projenin yapımını DOKA üstlendi. Kent tarihimizde ayrı bir yeri olan, tarihi evleri ile meşhur Pazarkapı Mahallesi, Trabzon'un yaşamına ışık tutan önemli sivil mimarlık örneklerine sahip. Alanın batısında Hoca Halil Camii (Kalkanoğlu), güneyinde Molla Siyah Cami, doğusunda Hacı Arif ve Tophane Hamamı, kuzeyinde ise Sekiz Direkli Hamam yer alıyor. Buradaki tarihi mekânlara işlevsellik kazandırmak için restore ederek ilçemize “Sultan Ahmet” gibi tarihi bir alan kazandırmış olacağız" dedi.

Tarihi binaya geleneksel yemek üretim metoduna uygunluğu nedeniyle Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret verileceğine vurgu yapan Başkan Genç, şunları söyledi:

"Pazarkapı Mahallesi, kentsel dönüşüm alanı içinde konumu ve tarihi yapısıyla kentin siluetinde önemli bir yer tutuyor. Tarihi evleri ile meşhur Pazarkapı Mahallesi'nin sivil mimarlık örneği durumdaki binayı restorasyon çalışmasıyla özgün kimliğine kavuşturduk. Turizm için yeni bir mekân ortaya çıktı. Unutulan yemek kültürümüz, eşsiz tarihi binamızla görücüye çıkaracağız. Karalahana sarması, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç vb. yöresel tatları teşhir edeceğiz. Ve geleneksel üretim metoduna uygun olarak Türk Patent Kurumu’ndan coğrafi işaret verilecek olan tarihi bina bundan sonra hem turistlere hem de vatandaşlarımıza hizmet verecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.