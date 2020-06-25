Trabzonspor´da Ankaragücü hazırlıkları

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<br>TRABZON,(DHA)Süper Lig Cemil Usta Sezonu´nun 29´uncu haftasında sahasında Ankaragücü´nü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.<br>ABDULKADİR ÖMÜR´ÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI<br>Öte yandan bordo-mavili ekipte, 21´inci yaşına giren Abdülkadir Ömür´ün doğum günü antrenman öncesinde kutlandı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamada Abdülkadir Ömür´ün doğum günü pastası kesildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA<br>2020-06-25 22:39:53<br>

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