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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 'maske' denetimi

DHA

Trabzon'da 'maske' denetimi

<br>Selay SAYKALTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki zorunlu maske kararına çoğu kişinin uyduğu görülürken, maske takmayanlara yönelik ise polis denetim yapıyor. <br>Trabzon Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki zorunlu maske kararına çoğu kişinin uyduğu gözlendi. Maske takmayanlara yönelik polis de denetimlerini artırdı. Ekipler, uygulamanın hayata geçmesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimlerine başladı. Polisler, maske kullanmayan ve maskesini doğru takmayanları uyardı. Karara uymayanlara ise 900 TL para cezası kesildi. <br>Kent merkezindeki Kunduracılar, Sanat Sokağı gibi işlek cadde ve noktalardan geçenlerin büyük oranda maske taktığı görüldü. Bazı kişilerin de koronavirüs salgını tehlikesine rağmen maskesini çıkararak, cep telefonuyla görüşme yaptığı, maskesini çenesinin altına çektiği veya hiç maske kullanmadığı gözlendi. <br>'BURUNLAR MASKELERE SIĞMIYOR'<br>Maske takma zorunluluğunu 'güzel karar' olarak değerlendiren Sevcan Uzunali, ara sokaklarda sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirtti. Sokaklarda az sayıda da olsa maske takmayanlar gördüğünü söyleyen Uzunali, Trabzonluların maske takmama gerekçesini espri yaparak, "Karadenizli olduğumuz için insanların burunları sığmıyor maskelere. O yüzden açık olabiliyor. Bu doğru değil. Tamamen kapatmaları gerekiyor" diye açıkladı. <br>Taha Turhan ise "Bazıları burnunu kapatmıyor, bazıları boğazına takıyor. Para cezası kimini korkutuyor kimini korkutmuyor. Bence daha büyük yaptırımlar yapılması lazım. Yoksa virüs bitecek gibi durmuyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Tolga SAĞLAM<br>2020-06-26 10:59:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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