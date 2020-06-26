Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu taşıyan bir aracı takip ederken 2 yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın ardından aynı kazada şehit olan Mehmet Ayan’ın adına da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik Timleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe alan polis otosu 21 Mart 2018 gecesi takip sırasında Çatak Köprüsü mevkiinde dereye uçtu. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yunus Çavdar ve Mehmet Ayan şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Kazanın üzerinden geçen 2 yıl sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı 2 operasyona imza attı. İlk operasyon geçtiğimiz hafta sonu şehit polis memuru Yunus Çavdar adına gerçekleştirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 şüpheli şahsa yönelik yürütülen 6 aylık çalışma kapsamında toplamda bin 235 gram esrar maddesi, 130,5 adet ecstacy hap, 105 adet lyrica hap ve 15,54 gram metamfetamin madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 TL para ile ele geçirilen 15 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Timleri bu operasyonun ardından bu kez aynı kazada hayatını kaybeden diğer polis memurunun adını verdikleri 2. bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Mehmet Ayan’ın isminin verildiği operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan 7 şüpheli şahsa yönelik yürütülen uzun süreli çalışma neticesinde çok sayıda skunk esrar maddesi, ecstacy hap, kubar esrar ile bonzai maddesi ele geçirildi. 7 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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