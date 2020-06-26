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Trabzonspor 46'ncı Divan Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleşktirdi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen "İki kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takımımız var" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarımız var"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geldikleri noktanın birilerini rahatsız ettiğini belirterek, 6 maç sonunda ligi zirvede tamamlayacakların dan en ufak bir şüphelerinin olmadığını söyledi.

Trabzonspor 46'ncı Divan Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleşktirdi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen "İki kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takımımız var" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarımız var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geldikleri noktanın birilerini rahatsız ettiğini belirterek, 6 maç sonunda ligi zirvede tamamlayacakların dan en ufak bir şüphelerinin olmadığını söyledi.
Trabzonspor 46'nci Divan Olağan Genel Kurulu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, korona virüs tedbirleri kapsamında üyelere ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı, bordomavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Ali Sürmen: "İki kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takımımız var"
2019 itibariyle faaliyet raporunun okunmasının ardından söz alan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, korona virüs nedeniyle hassas bir dönemden geçtiklerini ve ilk kez İnternet üzerinden yayın yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor zor günler geçiriyor ama ilk defa böyle günler geçirmiyor. Trabzonspor 199596, 201011 her şampiyonluğa oynadığı dönemde bir takım ayak oyunları hakem oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Ama hep bizi başarısız kılmak isteyenlerin arzu ettiği sonuçla sonuçlanmıştır. 199596 ile 201011 bakıyoruz şampiyon olamamışız ama kaosa girmişiz. Bu defa hep şampiyon olmak için elimizden geleni yapmalıyız ama adil bir yarışın sonucunda da şampiyonluk gelmiyorsa da kaosa girmemeliyiz. Bunun ön tedbirlerini taraftarlar olarak, eski başkanlar ve yöneticiler olarak mutlaka hazırlamalıyız. Biz bu noktalara nasıl geldik bunu hep düşünmeliyiz. Hem şampiyonluğa oynayan bir takım, hemde Ziraat Türkiye Kupasında final oynayacak bir takımımız var. Önce bunun nasıl bu noktalara geldiğini değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, "60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarımız var"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu korona virüs nedeniyle daraltılmış bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Tüzük bağlasın, bağlamasın, bizim yönetimimizin anlayışı, divana her zaman saygıyla ve Trabzonspor'un en yüksek organı olarak her türlü saygıyı hak eden ve bir anlamda da her türlü sıkıntının, problemin içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlarda fikirlerine başvuracağımız bir üst akıl, yüce organ olarak görmüşüzdür ve kabul etmişizdir. Onun için divan toplantıları yönetimimiz açısından son derece önemlidir. Trabzonspor Kulübü'nün yönetim hakkını genel kurul bizlere vermiş olması, görev süremiz boyunca kendi tasarruflarımız ve kendi doğrularımız anlamında bu kulübü yöneteceğimiz anlamına gelmez. Biz büyük bir camiayız, 60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Biz misyonumuz ve görevimizi biliyoruz" dedi.

"Trabzonspor her zaman kendi rotasını çizmiştir"
Ağaoğlu, Trabzonspor her zaman için kendi rotasını kendisi çizip o doğrultuda başarıya, adalete ve haksızlığa karşı dik duruşun sembolü olmuş bir takımdır olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü, "Trabzonspor'un elde etmiş olduğu başarılar Trabzonspor Kulübüne ve Trabzon insanına altın tepsiyle sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe, adaletsiz olan güce karşı direnişin sembolü olarak verilen bir mücadele neticesinde bu başarıların hepsi elde edildi. Geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanması neticesinde kavram kargaşası yaşanmaya başlandı. Şükürler olsun ki Trabzonspor zorlanmasına rağmen bu çizgisinden ödün vermedi. Bugün verdiğimiz mücadelede bunun devamıdır. Geçmişte yaşanan sıkıntılardan ders aldık. Öyle bir yapılanma içerisine girdik ki. Bu ve buna benzeri süreçler bu kulübe, bu takıma ve bu camiaya zarar veremeyecektir. Süreç Trabzonspor açısından başlamıştır. Trabzonspor futbol takımı hem kupada hem de ligde hemde önümüzdeki yıllarda aynı şekilde bu zirve mücadelesini ve zirve savaşını sürekli hale getirebilecek yüzde 8090 bir yapıya oturtmuş durumdadır. Onun için ileriye dönük baktığımız zaman bir daha 1996 ve 2011'lerden sonraki sıkıntıları yaşamamızı asla ve asla söz konusu olmayacağını, bu kulübü yöneten insanlar kulübü canından öte seven insanlardır. Bu kulübü canınızdan öte severseniz bu kulüp sıkıntılar yaşamaz" şeklinde konuştu.

"Azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz"
Duygu yüklü olduklarını belirten Ağaoğlu, "Uzun yıllardan sonra ilk defa 3 kupada bir hedefe yürüyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu kadar büyük sorumluluğu yüklendiğiniz anda hedefe de bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya gayret ediyoruz. Geceler uykusuz geçiyor mu, geçiyor. Bazen saatler geçmek bilmiyor. Her şeyin ötesinde Allah'a şükürler olsun ki böyle bir süreç içerisinde kulübümde görevde bulunuyorum" dedi.

"Geldiğimiz nokta birilerini rahatsız etti"
Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, "Herkesin gözü üzerimizde çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcular üzerinden, teknik heyet üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Elde ettiğimiz başarıları, gelmiş olduğumuz noktayı farklı yerlerle ilişkilendirmeye çalıştılar. Ama 'Güneş balçıkla sıvanmaz' netice itibarıyla öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı. Trabzonspor'un bileğinin gücüyle kendi doğrularıyla, ahlaki değerlerle futbolun ve spor'un doğrularıyla başarıya doğru yürümekte. Doğal olarak bu bir takım kesimleri rahatsız etti. Ben de olsam rahatsız olurdum çünkü bizim 34 katımız bütçelerle kurulu takımları gerimizde bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımızın morali ve motivasyonu çok iyi"
Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte oluşmuş olan puan kaybının ve bunun oyuncular üzerinde oluşturacağı psikolojik baskının takip eden maçlara yansıyacağı yönünde bir düşüncenin var olduğunu belirterek, "36 gündür ben tesislerdeyim. Günün 24 saati oyuncularla, teknik heyetimize ve arkadaşlarımla birlikteyim. İyi ki 2 puanı kaybettik demiyorum ama şuanda takımı, oyuncuları ve teknik heyetimizi olduğunda da daha fazla bir şekilde baskıdan vari çok açık bir şekilde motive olmuş olduğunu çok açık sizlere söyleyebilirim. Bu konuda psikolojik olarak veya olumsuz bir baskı söz konusu değil. Oyuncuların morali yerinde. Yaşanmış olan olaylardan dolayı önümüzdeki maçlara daha farklı bir şekilde baktıklarını belirtebilirim. Alanyaspor maçının zor geçeceğini biliyorduk ve bekliyorduk ama bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye girmesini bu kadar aşırı bir şekilde beklemiyorduk. 6 maç sonunda takımımızın ligi zirveden bitireceğinden en ufak bir kuşkumuz yok" diye konuştu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından divan toplantısı yayına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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