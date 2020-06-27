Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 10

27. dakikada Lobzhanidze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

44. dakikada Guilherme'nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak x (Bilal Başacıkoğlu dk. 40 ?), Ndiaye x, Abdulkadir Ömür x, Guilherme x, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Messias, Da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

MKE Ankaragücü: Ricardo x, Pinto x, Kulusic x, Pazdan x, Sedat x, Atila x, Faty x, Lobzhanidze x, Scarione x, Rodrigues x, Orgill x

Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Monrad Michalak, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Gelmin Rivas, Milos Stanojevic

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Sörloth (dk. 2) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione (MKE Ankaragücü), Abdulkadir Ömür (Trabzonspor)

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