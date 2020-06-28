Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsebaka 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira'nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 11

77. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

83. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx (da Costa dk. 83 ?), Hüseyin Türkmen xxx, Campi xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak x (Bilal Başacıkoğlu dk. 40 x), Ndiaye x, Abdulkadir Ömür x, Guilherme x (Koral Kılınç dk. 68 x), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Messias, Abdurrahim Dursun, Taha Tunç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

MKE Ankaragücü: Ricardo x, Pinto x, Kulusic x, Pazdan x, Sedat x (Stanojevic dk. 90+1 ?), Atila x, Faty x, Lobzhanidze x (İlhan Parlak dk. 79 x), Scarione x (Michalak dk. 64 x), Rodrigues x, Orgill x

Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Gelmin Rivas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Sörloth (dk.2) (Trabzonspor), Rodrigues (dk.62) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Rodrigues (dk. 82) (MKE Ankaragücü) , Gökhan Kandemir (dk. 90)(Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat , Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü) Abdulkadir Ömür, Pereira, Campi, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor)

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