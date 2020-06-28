Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1

<br>Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park<br>HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan<br>TRABZONSPOR: UğurcanPereira (Dk.84 Da Costa), Hüseyin, Campi (Dk.84 Doğan), NovakAbdulkadir Parmak (Dk.39 Bilal), SosaAbdülkadir Ömür, Ndiaye, Guilherme (Dk.68 Koray)Sörloth<br>MKE ANKARAGÜCÜ: RicardoPinto, Kulusic, Pazdan, AtilaFaty, Sedat (Dk.90+4 Stanojevic)Lobjanidze (Dk.79 İlhan), Scarione (Dk.64 Michalak), RodriguesOrgill<br>GOLLER: Dk.3 Sörloth (Trabzonspor) Dk.63 Rodrigues (Pen.) (MKE Ankaragücü)<br>KIRMIZI KARTLAR: Gökhan Kandemir (Yardımcı Antrenör) (Trabzonspor) Dk.82 Rodrigues (MKE Ankaragücü)<br>SARI KARTLAR: Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, (Hüseyin Çimşir Teknik Direktör) (Trabzonspor) Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü)<br>Süper Lig'in 29´uncu haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında üst üste iki hafta 2´şer puan kaybederek önemli yara aldı.<br>3´üncü dakikada sol taraftan Novak´ın kullandığı taç atışında yerden seken topu Abdulkadir Parmak penaltı noktasının yanından kafayla Sörloth´a indirdi. Onun altıpas çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.<br>20´nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa´nın penaltı noktasına gönderdiği topa Sörloth iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.<br>27´nci dakikada Orgill´in orta sahada kafayla savunmanın arkasına indirdiği topa hareketlenen Lobjanidze, bekletmeden pasını sol taraftaki Scarione´ye aktardı, onun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.<br>45´inci dakikada ceza sahası sağ kanadından Guilherme´nin altıpas üzerine çıkardığı topta Sörloth uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.<br>Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle tamamlandı.<br>61´inci dakikada Pinto´nun sağ kanattan ortasında top arka direkteki Pereira´nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.<br>63´üncü dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues´in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.<br>77´nci dakikada Rodrigues´in ceza sahası ayının hemen solundan kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.<br>82´nci dakikada MKE Ankaragücü´nde Rodrigues ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Rodrigues 70´nci dakikada ilk sarı kartını görmüştü.<br>85´inci dakikada sol kanattan Abdülkadir Ömür´ün ortasında Koray´ın penaltı noktası üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti ancak o noktada yaşanan karambolde penaltı itirazları sonrası yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Abdülkadir Bitigen oyunu yeniden başlattı.<br>Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.<br>PEREIRA GALATASARAY MAÇINDA YOK<br>Trabzonspor´da MKE Ankaragücü maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, karşılaşmanın 54´üncü dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu 30´uncu haftadaki Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.<br>SCARIONE DEVAM EDENEMEDİ<br>MKE Ankaragücü´nde Scarione 64´üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden Scarione´nin yerine oyuna Michalak dahil oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-27 23:31:20<br>
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