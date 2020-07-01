Hekimoğlu, TFF’nin alt liglerle ilgili aldığı kararı değerlendirdi Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu: "Play-Off oynansın, adalet yerini bulsun"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta PlayOff potasının içerisinde yer alan Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, TFF’nin alt liglerle ilgili aldığı karar sonrası açıklamalarla bulundu.

Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun (TFF) bir karar aldığını ifade eden Hekimoğlu, “2. Lig ve 3.Lig’i iptal etti. Ne şekilde tescil edeceğine dair kararını ise önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. Liglerin tamamının oynanması zaten sıkıntı doğurabilirdi. Liglerin geri kalan 6 haftasının oynanmamasını olumlu karşıladık” dedi.

Sezon başından bu yana ciddi yatırımlar yapan takımların olduğunu da söyleyen Başkan Celil Hekimoğlu, “Şuanda ilk 2 sıradaki takımların direk 1. Lig’e çıkarılacağı konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki, sezon başından bu yana PlayOff için emek vermiş, maddi ve manevi emek harcamış kulüplerin 1 yıllık emeği boşa gidecek. Bu nedenle biz ligin sezon başındaki gibi mevcut statüsü ile PlayOff oynatılmasını istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını ve PlayOff’ların oynatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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