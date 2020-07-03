Trabzon Arsin OSB’de, Enerji nakil ihalesi

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Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Enerji Nakil Hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden veya www.tosbol.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

İhale, 28.07.2020 tarihinde, saat 14.00’da ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

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