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"Aktaş: "Okul bahçelerine dökülen asfalt sağlık yönünden riskli" TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş “Türkiye genelinde lise ve ilköğretim okullarının bahçeleri asfaltlandığını görüyoruz; Maalesef bu doğru bir uygulama değil”

İHA

Türkiye genelinde çoğu lise ve ilköğretim okullarının bahçelerinin asfaltla kaplanmasının sağlık yönünden risk oluşturduğu belirtildi.

"Aktaş: "Okul bahçelerine dökülen asfalt sağlık yönünden riskli" TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş “Türkiye genelinde lise ve ilköğretim okullarının bahçeleri asfaltlandığını görüyoruz; Maalesef bu doğru bir uygulama değil”

Türkiye genelinde çoğu lise ve ilköğretim okullarının bahçelerinin asfaltla kaplanmasının sağlık yönünden risk oluşturduğu belirtildi.
Trabzon‘da çok sayıda okul bahçelerinin asfalt olması öğrenciler açısından risk oluşturduğunu belirten TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulunarak bu alanların yeşil alanlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Genelde okul bahçelerine 23 ağaç dikildiğini ancak geri kalan kısmının asfalt yada beton olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Sadece Trabzon’da değil Türkiye genelinde çoğu lise ve ilköğretim okulu bahçeleri asfalt, parke taşı ve betonla kaplı. Maalesef bunlar doğru uygulamalar değil. Öğrenciler okuldaki vaktinin yaklaşık üçte birini teneffüste bahçeye çıkarak geçiriyor. Dolayısıyla sadece öğrenciler değil öğretmenlerde de bu alanlarda vakitlerini geçirdiklerinden buraların yeşil alanla desteklenmesi gerekir. Ama maalesef 23 tane ağaç dikilerek geri kalan kısmı ise asfalt beton şeklinde uygulanıyor. Tabi ki tören alanlarına ihtiyaç oluyor bu alanlar asfalt ve beton olabilir. Ancak geri kalan alanlarda öğrenciler yeşil alanlara, oturabilecekleri yerlere ihtiyaç duyuyor. Umarım bu kararlardan geri dönülür ve bir an önce öğrencilerin ihtiyaç duyduğu mekanlar okullara kazandırılır” dedi.

Sağlık açısından da riskli
Bahçelerin beton ve asfalt olması öğrenciler açısından risk taşıdığını belirten Aktaş, “Bu uygulamalar sağlık açısından da riskli. Çünkü ilkokul çocukları çok hareketli, teneffüste sürekli koşup zıpladıklarından düşüp yaralanabilir. Onlar için bu alanların yumuşak zemin dediğimiz yeşil alanlarla, çim alanlarıyla desteklenmesi lazım. Bazı ilkokullarda oyun alanlarının da olması lazım. İhtiyaç duyulan alanlar bunlar. Ama maalesef yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının bu yanlışı görmesi gerekiyor. Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon temsilciliği olarak Trabzon’daki okul bahçelerinin yeşillendirilmesiyle ilgili yıllar önce bir çalışmamız olmuştu. Şu anda böyle bir çalışmamız yok, bu uygulamalar sık sık yapılıyor. Bizde belki bu yanlıştan dönülmesi için bir çalışma yapabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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