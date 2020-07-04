Doğan Ateş: "Play-off heyecanını yaşamak istiyoruz" Hakimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Doğan Ateş: "TFF'nin vereceği play-off oynansın kararını bekliyoruz"

Hekimoglu Trabzon FK'nın başaralı oyuncusu Doğan Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek playoff oynansın kararını beklediklerini belirterek, 8 aydır ligde emek harcadıklarını söyledi.
Hekimoğlu Trabzon FK'nın orta saha oyuncusu Doğan Ateş, ligde 8 aydır emek harcadıklarını belirterek, "8 aydır emek harcıyoruz. Amacımız playoff’lara kalmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Şimdi TFF’nin vereceği playoff oynansın kararını bekliyoruz. Çünkü ben hayatımda ilk kez bu heyecanı yaşamak istiyorum” dedi.
Adalet açısından 2 ve 5. sıradaki takımların playoff oynaması ve hak edenin TFF 1. Lig’e çıkması gerektiğini belirten Doğan Ateş, "TFF’den playoff’ların oynanması yönünde karar çıkacağını düşünüyorum ve istiyorum. 1 aydır karar bekliyoruz. 8 aydır ligde emek harcıyoruz. Amacımız playoff’lara kalmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Ben de Hekimoğlu Trabzon takımına hedefleri olduğu için geldim. Ben hayatımda ilk kez bu heyecanı yaşayacağım. Bunun elimden alınmasını istemem. Ben ve arkadaşlarım playoff kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.