Trabzonspor´a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama

<br>Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 30´uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.<br>Süper Lig´de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 30´uncu hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom Stadyumu´nda saat 21.00´da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da taraftarlar, İstanbul yolculuğu öncesi takımı yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla zorlu mücadele öncesi takımlarına destek verdi. Bordo mavili bazı taraftarlar daha sonra araçlarıyla da havalimanına kadar kafileye eşlik etti.<br>NWAKAEME, EKUBAN VE ABDULKADİR KAFİLEDE YER ALDI<br>Bu arada Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklanan ancak hafta içi takımla çalışmalara katılan Nwakaeme ile Ekuban´ın yanı sıra Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak da İstanbul´a götürüldü. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında forma giymeleri bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Uğurlamadan görüntüler<br>Taraftarların tezahüratları<br>Meşale yakılması<br>DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-07-04 19:36:58<br>
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