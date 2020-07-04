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Trabzonspor´a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama

DHA

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 30´uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı. Süper Lig´de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 30´uncu hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom Stadyumu´nda saat 21.00´da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da taraftarlar, İstanbul yolculuğu öncesi takımı yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar,...

Trabzonspor´a İstanbul yolculuğu öncesi coşkulu uğurlama

<br>Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 30´uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.<br>Süper Lig´de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 30´uncu hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom Stadyumu´nda saat 21.00´da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da taraftarlar, İstanbul yolculuğu öncesi takımı yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla zorlu mücadele öncesi takımlarına destek verdi. Bordo mavili bazı taraftarlar daha sonra araçlarıyla da havalimanına kadar kafileye eşlik etti.<br>NWAKAEME, EKUBAN VE ABDULKADİR KAFİLEDE YER ALDI<br>Bu arada Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklanan ancak hafta içi takımla çalışmalara katılan Nwakaeme ile Ekuban´ın yanı sıra Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak da İstanbul´a götürüldü. Bu oyuncuların Galatasaray karşısında forma giymeleri bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Uğurlamadan görüntüler<br>Taraftarların tezahüratları<br>Meşale yakılması<br>DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-07-04 19:36:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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