100 bin kişide bir görülüyor Akalazya hastalığı nedeniyle yutma zorluğu çeken hastaya, laparoskopik cerrahi ile müdahale yapıldı

100 bin kişide bir görülen Akalazya hastalığı nedeniyle yutma zorluğu çeken hastaya laparoskopik cerrahi ile müdahale edildi.

Yutma zorluğu, uyurken ağıza yemek artıkları gelmesi, yemek yiyememe şikayetleriyle Trabzon'daki Özel İmperial Hastanesi’ne başvuran hastaya 100 bin kişide bir görülen Akalazya hastalığı tanısı konulurken, yapılan laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Yapılan ameliyatla hastanın sıkıntıları ortadan kalktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sezgin Mumcu, “Hastamız yutma zorluğu, uyurken ağıza yemek artıklarının gelmesi, yemek yiyememe şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Tespit ettiğimiz Akalazya tanısı yüz binde bir görülen bir rahatsızlık. Hastanemizde daha öncede hastalarımıza başarı ile uyguladığımız Laparoskopik (kapalı) Heller Myotomi ameliyatı uyguladık. Ameliyattan 1 gün sonra sıvı gıdalar almaya başlayan hastamızda eski sıkıntıları kalmadı” diye konuştu.



En büyük belirtisi yutma zorluğu

Akalazya hastalığı hakkında bilgiler veren hastanenin Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Sezgin Mumcu ve Op. Dr. Orhan Şahin, hastalığın en büyük belirtisi yutma zorluğu olduğunu kaydederek ”Akalazya yemek borusunun mideye giriş kısmında aşırı kasılmasına bağlı yenilen gıdaların mideye geçememesi ve bunun sonucu yemek borusunda aşırı genişleme ile karakterize bir hastalıktır. En büyük belirtisi yutma zorluğudur. Hem katı hem de sıvı gıdaları yutmada güçlük görülür. İkinci en sık belirti ‘regürjitasyon’ dediğimiz besinlerin ağıza geri gelmesidir. Pozisyonla ilişkilidir. Yatar durumda, uyku sırasında ve yemeklerden sonra görülür. Eğilmekle artar ve ağızda kötü kokulara yol açar. Diş çürükleri yaygın görülür. Hastaların üçte ikisinde göğüs ağrısı olur. Göğüs boşluğunun orta kısmında baskı ve basınç hissi şeklindedir. Hatta öyle ki kalp kriziyle karışabilir. İlerleyen dönemlerde yemek yemekten korkmaya bağlı kilo kaybı görülür. Akalazya tedavisindeki amaç; özofagustan mideye besin geçişlerini önleyen darlığı düzelterek yutma güçlüğünün ortadan kaldırılması ve normal beslenmenin sağlanmasıdır“ dediler.



“Yeniden Doğmuş Gibiyim”

Yaklaşık 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten 43 yaşındaki Serkan Pekşen, “Yutma zorluğu, su içmeden yemek yiyememe, sürekli boğazında yabancı bir cisim varmış hissi ve yutkunma hali, gece yatarken reflü tarzı şikayetler yaşıyordum. Bir tabak yemeği 1.52 litre su ile içiyordum. Ne yemeğin nede suyun tadını alabiliyordum. Bir fındık tanesini 2 bardak su ile zorlu bir şekilde içiyordum. En son helva yerken boğulma tehlikesi geçirdim. 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordum. Yeniden doğmuş gibiyim. Artık suyun ve yemeğin tadını alabiliyorum. Başta sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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